Berlin und Brandenburg wollen sorgsamer mit Wasser umgehen

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kündigten am Dienstag eine gemeinsame Wasserstrategie an. Dieses Thema sei «wahnsinnig wichtig für die gemeinsame Region», sagte Wegner in Berlin. «Wir müssen auch viel stärker die Entsorgung in den Blick nehmen, die Klärwerke in den Blick nehmen».