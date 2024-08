Pflegefamilien in Berlin bekommen mehr Geld

Die Voraussetzungen: Das Kind muss zwischen null und sechs Jahre alt und darf nicht eingeschult sein. Bis zu zwölf Monate sollen die Leistungen greifen und werden pro Familie an eine Pflegeperson vom Einkommen unabhängig ausgezahlt. Das sei wichtig, so Günther-Wünsch, denn: «Über 8.000 junge Menschen sind stationär untergebracht, weniger als 2.000 von ihnen in Pflegefamilien.»