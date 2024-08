Erstmals wurde Housing First im Rahmen zweier Modellprojekte von Oktober 2018 bis September 2021 erprobt. Träger sind die Neue Chance gGmbH gemeinsam mit der Berliner Stadtmission (Projekt Housing First Berlin) sowie der Sozialdienst katholischer Frauen. Die ehemaligen Modellprojekte haben laut Sozialverwaltung hierbei mit 174 Mietverträgen den Hauptanteil. Im vergangenen Jahr gingen vier weitere Träger an den Start: der Verein Phinove, die Schwulenberatung Berlin, die ZIK gGmbH und My Way Soziale Dienste, die jeweils unterschiedliche Zielgruppen im Blick haben. In den neu gestarteten Projekten gewinne die Wohnraumvermittlung zunehmend an Dynamik, da in den ersten Monaten des Projektaufbaus erst tragfähige Beziehungen zu Vermietenden aufgebaut werden mussten, erläuterte die Referentin der Verwaltung.