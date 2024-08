Nachfrage für Mpox-Impfstoff in Berlin stark gestiegen

Seit 2023 berichtet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über einen Anstieg von Infektionen mit Mpox Klade I - inklusive einer neuen Virusvariante Ib - in Afrika. In Deutschland wurden laut Robert Koch-Institut noch keine Klade I-Fälle nachgewiesen. Die WHO hatte wegen der Mpox-Ausbrüche in Zentralafrika und der neuen, womöglich gefährlicheren Variante - Klade Ib genannt - kürzlich die höchste Alarmstufe ausgerufen.