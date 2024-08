Amtliche Warnung vor Hitze am Donnerstag

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es überwiegend wolkenfrei. Tagsüber kratzen die Höchsttemperaturen von 32 bis 35 Grad am diesjährigen Temperaturrekord in Berlin und Brandenburg. Am 10. Juli waren in Südbrandenburg 34,8 Grad gemessen worden. Der DWD gab eine amtliche Hitzewarnung für Donnerstag heraus. Zudem beginnt der Tag sonnig, ehe sich später immer mehr Quellwolken bilden.