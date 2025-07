Berlin bei Hitze: 9 Tipps für heiße Tage

Zugegeben: An Hitzetagen braucht es ein wenig Überwindung, sich so richtig in Bewegung zu setzen. Doch die zahlreichen Open Air-Clubs locken in den Sommermonaten zum Schwoof unter dem Berliner Sternenhimmel. In vielen Clubstätten gilt ein Fotoverbot. Die Sorge, das eigene verschwitzte Antlitz am nächsten Tag in den sozialen Medien zu erblicken, bleibt daher gering.