Karneval der Kulturen in Berlin abgesagt

Die Absage betrifft auch das MyFest am 1. Mai und das schwul-lesbische Parkfest im Volkspark Friedrichshain im Sommer. Das Bezirksamt will solche Veranstaltungen demnach bis zum 3. Quartal nicht genehmigen, also bis September. «Es ist aktuell nicht absehbar, wann sich die Lage entspannt», sagte Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne). Auch bei sinkenden Infektionszahlen in den warmen Monaten sei es - solange keine Herdenimmunität vorliege - keine gute Idee, wieder zu öffentlichen Festen und Großveranstaltungen zu laden.