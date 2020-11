KZ Columbia: Schriftzug erinnert an einziges Berliner KZ

Ein knapp 42 Meter langer Schriftzug vor dem von den Nazis errichteten Gebäude des Flughafens Tempelhof soll an das einzige Konzentrationslager in Berlin erinnern.

Der Entwurf des Berliner Architekten Marin Bennis wurde am 06. November 2020 in Berlin als Sieger eines Wettbewerbs präsentiert. Bis Mitte kommenden Jahres soll das knapp 100 000 Euro teure Projekt realisiert werden. In unmittelbarer Nähe des markante Radarturmes soll der Schriftzug auf einer ansteigenden Böschung installiert werden. Die aus einem Stahlrahmen bestehenden Buchstaben werden mit Schuttmaterial aus Backstein gefüllt werden, was an das frühere Backsteingebäude erinnern soll.