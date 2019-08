«Connecting Afro Futures»: Modedesign aus Uganda und Senegal

Sechs junge Modedesigner aus Uganda und dem Senegal haben für das Kunstgewerbemuseum Berlin die Ausstellung «Connecting Afro Futures» realisiert.

Bis zum 1. Dezember werden Entwürfe von zeitgenössisches Mode- und Haar-Design gezeigt. Nach Präsentationen erster Ergebnisse in den Hauptstädten Dakar und Kampala sind die Arbeiten nun in Berlin zu sehen.

«Mode ist ein Machtsystem»

«Premiummode ist früher in Ethno verpackt worden», sagte die aus Uganda stammende und überwiegend in Deutschland aufgewachsene Kuratorin Beatrace Angut Oola am Freitag in Berlin. Aus Sicht ihrer Co-Kuratorin Cornelia Lund ist «Mode ein Machtsystem, das genau definiert, wer Fashion macht, wer im System ist und wer nicht.» So sei es nicht selbstverständlich, dass das Kunstgewerbemuseum eine solche Ausstellung mache. Doch müssten Museen auf den globalen Wandel reagieren. «Wir haben eine der besten Modesammlungen in Europa, aber wir haben noch kein einziges afrikanisches Stück», stellte Lund mit Blick auf das eigene Haus fest.