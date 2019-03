Stephanie Rosenthal lässt viel Licht in Gropius Bau

Zur Eröffnung präsentiert Rosenthal die Ausstellung « And Berlin Will Always Need You » mit internationalen Künstlern, die in Berlin arbeiten. «Wir haben hier Künstler vieler unterschiedlicher Nationen zusammengebracht und feiern natürlich Berlin», sagt Rosenthal. «Mit der Ausstellung wollen wir einen Teil von dem zeigen, was hier gerade produziert wird.»