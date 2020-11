Herbert Grönemeyer will Geld reicher Menschen für Kultur

Der Musiker Herbert Grönemeyer («Mensch») hat zur Stützung der coronabedingt darbenden Kulturszene mehr Einsatz von Wohlhabenden gefordert.

In der «Zeit» sprach sich der 64-Jährige für eine «Kultur der gemeinsamen Verantwortung und des Mitgefühls» aus. «Wäre die Zeit nicht günstig für eine Solidaritätssonderzahlung der Vermögendsten», fragte Grönemeyer.

Sonderzahlungen als Solidaritätsbekundung der Vermögendsten

Sie könnten mit Sonderzahlungen die Not im Kreativbereich lindern: «Wenn sich die Wohlhabendsten bereit erklären würden zu einer zweimaligen Sonderzahlung von zum Beispiel 50 000 bis 150 000 Euro, jeweils in diesem wie auch im nächsten Jahr, stünden ad hoc circa 200 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung, um Existenzen zu sichern, Pleiten aufzufangen und Ängste zu mildern», sagte Grönemeyer. Er bezog sich dabei auf «circa 1,8 Millionen Millionäre», die es in Deutschland gebe.