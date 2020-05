Schauspielerin Gerit Kling («Rote Rosen», «Das Traumschiff») hat die vergangenen Wochen mit geschlossenen Friseurläden als «schreckliche Zeit» empfunden.

Sie habe ihre Haare in der Corona-Zeit zwar selbst gefärbt, doch das Ergebnis sei eher peinlich gewesen. «Meine Frisur sah aus wie ein schwarzer Flatschen», sagte die 55-Jährige am Montag in einem Berliner Friseursalon. «Zwischenzeitlich habe ich sogar selbst geschnitten, aber auch das sah dann dementsprechend aus.»