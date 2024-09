Neues Bürgeramt in Spandau: Hunderte zusätzliche Termine

Nach Angaben des Bezirks wurde das Projekt innerhalb eines Jahres realisiert. Gregor Kempert (SPD), Bezirksstadtrat für Soziales und Bürgerdienste, dankte dem Senat für die Unterstützung. Mit dem neuen Bürgeramt in der einwohnerreichen Region übernehme man soziale Verantwortung und baue Serviceleistungen vor Ort aus. In diesem Jahr soll noch im Bezirk Marzahn-Hellersdorf eine Anlaufstelle eröffnet werden. Im nächsten Jahr sollen weitere in Treptow-Köpenick und Pankow folgen. In Berlin-Mitte gibt es bereits ein neues Bürgeramt.