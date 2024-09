Lageso beendet Überprüfung der Badegewässer

Die hohen Temperaturen brachten nach Angaben des Landesamts Starkregenfälle mit sich, die zum Überlaufen der Mischwasserkanalisation in der Innenstadt führten. Dadurch sei die Wasserqualität der Badestellen an der Unterhavel zwischenzeitlich beeinträchtigt gewesen. An vereinzelten Badestellen wurden erhöhte Werte gemessen, die auf Fäkalien hinweisen - in der Folge wurden Badewarnungen ausgesprochen, so wie aktuell an der Badestelle Weißensee.