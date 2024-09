Offiziell hat das neue Schuljahr nach den Sommerferien schon am vergangenen Montag begonnen. Doch die Erstklässler starten in der Hauptstadt üblicherweise erst eine Woche später. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und freien allgemeinbildenden Schulen in Berlin ist insgesamt auf den höchsten Stand seit 25 Jahren gestiegen. Bildungssenatorin Günther-Wünsch hatte bereits in den Sommerferien darauf hingewiesen, dass die Klassen entsprechend voll sein werden.