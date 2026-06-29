Noch 1.500 Wahlhelfende für September-Wahl gesucht

1.500 Helfende würden noch benötigt, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Dazu gebe es noch einmal einen öffentlichen Aufruf, um die zwölf Bezirke bei der Suche zu unterstützen. Insgesamt seien es dann 38.500 Wahlhelfende. Die Suche nach den Wahlhelfenden läuft in Berlin erst besser, seit sie 100 bis 120 Euro für diese früher eigentlich ehrenamtliche Arbeit am Wahltag erhalten. Zusätzlich bekommen die Wahlhelfer inzwischen 40 Euro für die Teilnahme an einer Schulung und 25 Euro für die Teilnahme an einer Online-Schulung. Zuvor hatte es zu niedrige Teilnehmerzahlen gegeben.