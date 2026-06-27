39,9 Grad Celsius - Temperaturrekord für Berlin

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Unwetter nach Rekordhitze erwartet
Berlin und Brandenburg erleben ein extrem heißes Wochenende mit bis zu 41 Grad. Ab Sonntag steigt die Unwettergefahr, zum Wochenstart bringen Gewitter etwas Abkühlung. mehr
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Der Temperaturrekord für Berlin ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes geknackt worden. In Berlin-Tempelhof sind am Samstag nach vorläufigen Angaben Temperaturen von 39,9 Grad Celsius gemessen worden, wie der DWD mitteilte.
Der bisherige absolute Rekord für Berlin wurde am 7. August 2015 mit 38,9 Grad in Berlin-Kaniswall im Bezirk Treptow-Köpenick gemessen. Der höchste Wert in einem Juni in Berlin liegt bei 38,6 Grad, und wurde am 30. Juni 2019 in Tegel gemessen. Der DWD hatte einen neuen Rekord für wahrscheinlich gehalten. Auch im Bund purzelte der Rekord: Der vorläufige Höchstwert von 41,5 Grad wurde um 16.20 Uhr in Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt gemessen, wie der Wetterdienst auf Anfrage mitteilte.
Hitzewellen mit fünf bis sechs Tagen über 30 Grad, teils sogar über 35 Grad gibt es laut DWD-Angaben eigentlich eher im Juli oder August. Die lange Sonnenscheindauer im Juni sorge dafür, dass die Abkühlung nachts geringer ausfalle. Die Tageshöchstwerte werden zu dieser Jahreszeit am späten Nachmittag oder frühen Abend zwischen 17 und 18 Uhr erwartet. Die Hitzewelle soll auch am Sonntag anhalten. Ab Montag soll es wieder abkühlen, die Höchstwerte liegen dann bei 29 bis 32 Grad in Berlin und Brandenburg.