39,9 Grad Celsius - Temperaturrekord für Berlin

Hitzewellen mit fünf bis sechs Tagen über 30 Grad, teils sogar über 35 Grad gibt es laut DWD-Angaben eigentlich eher im Juli oder August. Die lange Sonnenscheindauer im Juni sorge dafür, dass die Abkühlung nachts geringer ausfalle. Die Tageshöchstwerte werden zu dieser Jahreszeit am späten Nachmittag oder frühen Abend zwischen 17 und 18 Uhr erwartet. Die Hitzewelle soll auch am Sonntag anhalten. Ab Montag soll es wieder abkühlen, die Höchstwerte liegen dann bei 29 bis 32 Grad in Berlin und Brandenburg.