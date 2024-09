S-Bahnverkehr zum BER bis November unterbrochen

Die erste Bauphase beginnt heute Abend um 22.00 Uhr und dauert bis in die Nacht auf Montag. In dieser Zeit fallen die S-Bahnen zwischen Flughafen BER und Baumschulenweg aus. In der zweiten Bauphase von Montagmorgen bis zum Morgen des 14. Oktober ist der S-Bahnverkehr zwischen Flughafen und Schöneweide unterbrochen. Danach ist bis zum 8. November, 1.30 Uhr, noch der Abschnitt zwischen Flughafen und Adlershof für den S-Bahnverkehr gesperrt.