Erneut Tigermücken in Berlin nachgewiesen

Es ist nicht auszuschließen, dass Tigermücken auch an weiteren Orten in Berlin zu finden sind. Sollte jemand ein Exemplar entdecken, bei dem es sich um eine Tigermücke handeln könnte, bittet das Bezirksamt Mitte darum, sich zu melden. Es ist möglich, Fotos von Mückenexemplaren per E-Mail an vektormonitoring@ba-mitte.berlin.de zu senden oder das Mückenexemplar in einem kleinen Behälter wie einer Streichholzschachtel an das Gesundheitsamt Mitte zu schicken. Die Adresse des lautet: Vektormonitoring, Turmstraße 21, Haus B, 10559 Berlin. Das Bezirksamt Mitte übernimmt im Land Berlin das Tigermücken-Monitoring und berät die Bezirke bei einem Auftreten der Tigermücken.