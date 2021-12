Termine für Sommerferien für Brandenburg

Die Termine für die Sommerferien 2025 bis 2030 stehen fest, auch für Brandenburg. Nach der langfristigen Regelung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag, beginnen die Ferien 2025 am 24. Juli und enden am 6. September. 2026 dauert die Sommerpause der Schüler vom 9. Juli bis zum 22. August. 2027 beginnen die Ferien am 1. Juli und gehen bis 14. August. In diesen drei Jahren sind Sommerferien im gleichen Zeitraum wie in Berlin. 2028 laufen sie vom 29. Juni bis zum 12. August und 2029 vom 28. Juni bis zum 11. August. 2030 ist wieder der gleiche Zeitraum wie in Berlin: 4. Juli bis 17. August. In Berlin beginnen die Sommerferien ab 2026 kontinuierlich Anfang Juli, meist am 1. Juli.

Die Sommerferien starten in Deutschland je nach Bundesland zu unterschiedlichen Terminen nach einem rollierenden Verfahren.

