Inzidenz über 400 gestiegen: Warnstufe bei Intensivbetten

Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist über den Wert von 400 gestiegen. Das Gesundheitsministerium meldete am Dienstag rechnerisch 405,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 245,0 gelegen. Der Landkreis Elbe-Elster blieb mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 907,2 der Corona-Hotspot, gefolgt von den ebenfalls südbrandenburgischen Landkreisen Oberspreewald-Lausitz (774,0) und Spree-Neiße (564,5). Alle Brandenburger Regionen liegen bereits seit Tagen mit einer Inzidenz über 200 im roten Bereich.

Am Dienstag sprang die Warnampel bei der Auslastung der Intensivbetten zumindest auf die Warnstufe gelb: Nach Angaben des Ministeriums erreichte der Anteil der verfügbaren Intensivbetten in Kliniken mit Covid-19-Patienten 10,5 Prozent. Die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100.000 Einwohner in einer Woche sank gegenüber dem Vortag von 3,6 auf 2,92. Damit blieb dieser Indikator noch im grünen Bereich, der Warnwert würde erst bei 7,0 überschritten.