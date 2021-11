Weihnachtsmann in Himmelpfort beginnt mit seiner Arbeit

Rund 15.000 Wunschzettel von Kindern aus der ganzen Welt sind nach Angaben der Deutschen Post bereits in der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort (Oberhavel) angekommen. Darunter seien auch kleine Kunstwerke wie geschmückte Tannenbäume, Rentiere aus Papier oder Bilder des Weihnachtsmannes. Am Donnerstagvormittag sei dann auch der Weihnachtsmann vor Ort eingetroffen, sagte eine Post-Sprecherin. Er sei von Kindern begrüßt worden.

Bis Heiligabend werden er und seine Engel wieder die Kinderbriefe lesen und beantworten. In dieser Zeit könne der Mann mit dem weißen Bart durch das Fenster bei der Arbeit beobachtet werden. Coronabedingt können Besucher in diesem Jahr nicht in sein Büro.

Wer einen Wunschzettel schicken möchte, muss darauf achten, dass dieser spätestens zum dritten Advent (12. Dezember) in Himmelpfort eintrifft, damit die Antwort noch rechtzeitig auf den Weg gebracht werden kann, hieß es von der Deutschen Post. Ganz wichtig sei auch, dass jedes Kind seinen Absender auf den Brief schreibe.

Nach der Anzahl der Briefe ist die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort die größte in Deutschland: 2020 trafen dort bis Heiligabend rund 320.000 Wunschzettel aus 62 Ländern ein. Bundesweit gibt es sieben sogenannte Weihnachtspostfilialen der Deutschen Post.