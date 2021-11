Feier zu 30 Jahren deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag

Drei Jahrzehnte Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg: Die Unterzeichnung des Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrages ist am Dienstag mit einem Festakt im Pückler-Schloss im sächsischen Bad Muskau gefeiert worden. «Wir treffen uns als Nachbarn und haben mit diesem wunderbaren Park einen festen Treffpunkt. Für den Freistaat sind unsere Nachbarn wichtige Partner und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Polen hat in Sachsen Verfassungsrang», erklärte Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU).

Parallel zum Jubiläum der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags feierte Bad Muskau auch die Rückkehr des Pücklersteins vor 30 Jahren. Schlossbesitzer Graf von Arnim stellte den Findling 1901 zur Ehrung des Parkschöpfers auf. Am 30. Oktober 1991 wurde das Denkmal an seinen ursprünglichen Platz hoch über der Neiße wieder errichtet. Nach Angaben der Stiftung «Fürst-Pückler-Park Bad Muskau» sollen aus diesem Anlass an diesem Donnerstag (4. November) 30 Buchen auf den Loosen Wiesen in Bad Muskau gepflanzt werden.