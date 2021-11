Verschwörungstheorien: Institut mit Beratung für Angehörige

Das Brandenburger Demos-Institut für Gemeinwesenberatung will Angehörigen und anderen Betroffenen helfen, wenn deren enge Bezugspersonen von Verschwörungstheorien überzeugt sind.

Dies führe häufig zu schweren Konflikten etwa zwischen Ehepartnern, aber auch mit Arbeitskollegen oder Freunden, erläuterte Berater Janek Buchheim am Montag (01. November 2021) in Potsdam. Die Betroffenen sollen mit dem Angebot «Mitmensch», das Mitte September gestartet wurde, vor allem im Umgang mit den emotionalen Konflikten, aber auch in juristischen Fragen beraten werden. Eine solche Beratung kann telefonisch oder über die Webseite des Instituts vereinbart werden.