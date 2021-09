Sitz privater Hochschule wechselt von Potsdam nach Erfurt

Die private medizinische Hochschule HMU Health und Medical University verlegt ihren Sitz von Potsdam nach Erfurt. Das teilten am Mittwoch die HMU und Thüringens Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) mit. Beim geplanten Start im Sommersemester 2022 sollten in Erfurt voraussichtlich 90 Studierende ihre Ausbildung im Fach Humanmedizin beginnen. Außerdem soll ein Studiengang Psychologie mit 30 Studierenden anlaufen.

Die staatliche Universität in Jena ist bislang die einzige Hochschule in Thüringen mit einem Studiengang Humanmedizin. Anders als in Jena müssen Medizin-Studierende an der nichtstaatlichen Hochschule in Erfurt für ihre Ausbildung kräftig in die Tasche greifen. Die monatlichen Studiengebühren in diesem Fach liegen nach Angaben auf der HMU-Internetseite bei monatlich 1500 Euro. Die HMU verweist zugleich auf Stipendien und Kredite zur Finanzierung.