Brand in Stallgebäude: Zwei Rinder getötet

Bei einem Brand in einem Stallgebäude sind in Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) zwei Rinder getötet worden. Die Bewohner des Grundstücks seien am Samstagmorgen durch Lärm geweckt worden und hätten dann festgestellt, dass ein Teil des Stalldachs in Flammen stand, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand demnach zügig löschen und zahlreiche Tiere in Sicherheit bringen.

© dpa

Für die beiden Rinder kam die Hilfe jedoch zu spät. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach ersten Ermittlungen wurde eine vorsätzliche Brandstiftung aber ausgeschlossen.

Nach dem Brand einer Scheune in Kölsa (Elbe-Elster) ermittelt die Polizei hingegen wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Scheune auf einem seit Jahren unbewohnten Grundstück sei in der Nacht zum Sonntag vollständig niedergebrannt, berichtete die Polizei. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht.

© Designer Outlet Berlin Sonntagsshopping im Designer Outlet Berlin am 8. August Das Designer Outlet Berlin lädt von 13 bis 19 Uhr zum Sonntagsshopping bei über 100 Designermarken – bis zu 70% günstiger als UVP. Spaß und Unterhaltung für große und kleine Leseratten auf der Piazza. mehr