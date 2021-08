Hochwasserschutz: Acht Projekte für Rückhalteflächen geplant

Im Rahmen des nationalen Hochwasserschutzprogrammes hat Brandenburg nach Angaben des Umweltministeriums acht Projekte angemeldet. Unter anderem seien vier gesteuerte Flutungspolder an Elbe und Oder sowie eine Deichrückverlegung entlang der Schwarzen Elster geplant, teilte das Ministerium auf Anfrage mit.

Brandenburg hatte leidvolle Erfahrungen nach den Hochwassern der Oder 1997 und an der Elbe 2002 gemacht. In diesem Sommer gab es die Katastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Gesteuerte Flutungspolder in der Karthaneniederung und der Lenzer Wische an der Elbe und in der Ziltendorfer und Neuzeller Niederung werden derzeit untersucht. Jetzt liefen meist die Vorarbeiten: hydraulische Berechnungen sowie Deich- und Bodenuntersuchungen. Bei der Lenzer Wische starten in Kürze die ingenieurtechnischen Planungen. Für die Polder Karthaneniederung sowie Neuzeller und Neuzeller Niederung werden noch Kosten und Nutzen ermittelt - erst dann könne über die Umsetzung entschieden werden.