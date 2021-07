Brandenburg prüft Maskenpflicht an Grundschulen

Nach dem Start der Sommerferien laufen in Brandenburg die Vorbereitungen für das neue Schuljahr - damit stellt sich auch die Frage nach dem Schutz vor Corona.

Brandenburg plant, dass die Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr im Präsenzunterricht starten können. Eine Maskenpflicht an Grundschulen «wird im Moment noch geprüft», teilte Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld auf Anfrage in Potsdam mit. Die Corona-Testpflicht werde zunächst an allen Schulen weitergeführt, auch die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen und für Lehrkräfte auch an Grundschulen. Zuletzt mussten Grundschüler keine Masken mehr tragen.