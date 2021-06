Waldbrandgefahr landesweit auf höchster Stufe

Höchste Waldbrandgefahr in ganz Brandenburg am Freitag: In allen Landkreisen herrschte Stufe fünf mit einer sehr hohen Gefahr, wie das Umweltministerium auf seiner Internetseite mitteilte. Seit Jahresbeginn registrierte das Ministerium bereits mehr als 90 Brände.

Am Donnerstag brannte es mindestens vier Mal in Brandenburgs Wäldern. Bei Grüneberg (Oberhavel) brach ein Feuer auf mindestens drei Hektar aus. Die Bahnstrecke musste zeitweise gesperrt werden. 77 Einsatzkräfte waren zeitweilig mit Löscharbeiten beschäftigt, wie es von der Regionalleitstelle hieß. Daneben brannten rund 2000 Quadratmeter in Wulkow (Ostprignitz-Ruppin), bei Friedland (Oder-Spree) brach ein Feuer auf 800 Quadratmetern aus, und bei Halbe (Dahme-Spreewald) brannten rund 200 Quadratmeter Wald.

Der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, vermutete, dass es am Freitagnachmittag aufgrund der Hitze zu weiteren Bränden kommen wird. Mit Abhilfe durch örtliche Gewitter teils mit Unwettergefahr und Starkregen wird laut dem Deutschen-Wetterdienst (DWD) am Samstag gerechnet. Nach dem DWD-Gefahrenindex bleibt es für die kommenden Tage aber landesweit bei einer hohen bis sehr hohen Waldbrandgefahr.

