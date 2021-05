DHV zeichnet Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister aus

Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann ist von den Mitgliedern des Deutschen Hochschulverbands (DHV) erneut zum «Wissenschaftsminister des Jahres» gewählt worden. Der SPD-Politiker schnitt mit der Durchschnittsnote 2,26 besser ab als seine Kollegen aus den anderen Bundesländern, wie der DHV mit der Deutschen Universitätsstiftung am Montag bekanntgab. Bei der mittlerweile elften Umfrage wurden Willingmann vor allem Sachkenntnis, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsfähigkeit bescheinigt.

Sachsen-Anhalts Minister Willingmann war 2019 schon einmal zum besten Wissenschaftsminister gewählt worden. «Das positive Votum ist für mich auch eine Bestätigung für unsere Anstrengungen in den vergangenen vier Jahren, die Hochschullandschaft in Sachsen-Anhalt attraktiv und zukunftsfest aufzustellen», sagte Willingmann in einer Erklärung.