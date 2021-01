Elternrat will weiteren Abi-Prüfungstermin in Sommerferien

Aus Sorge vor schlechten Noten hat der Landeselternrat in Brandenburg einen dritten Prüfungstermin für das Abitur in den Sommerferien gefordert. Als Grund nannte der Vorsitzende René Mertens steigende Lernrückstände. An einem Drittel der Schulen klappe der Fernunterricht überhaupt nicht. Mangelnde Qualifikation treffe auf schlechte Technik. Auch fehle manchen Lehrern das Engagement. Neben einem weiteren Prüfungstermin fordern die Eltern, dass die Schulaufsicht bei Problemfällen viel strenger hinterher sein müsse.

Bislang war in Brandenburg bis auf den eigentlichen Termin auch ein Nachholtermin im Krankheitsfall vorgesehen. Ein dritter Termin sei für die benachteiligten Schüler fair: «Das sind wir ihnen schuldig», sagte Mertens.

Die Schulen in Brandenburg sind seit Anfang Januar bis auf Abschlussklassen, Förderschulen und Notbetreuung geschlossen, gelernt wird zu Hause. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), derzeit Präsidentin der Kultusministerkonferenz, sieht noch keine Möglichkeit für einen wechselnden Unterricht in Grundschulen und zu Hause: «Sollten sich die Inzidenzen positiv entwickeln, haben wir eine Handhabe, die Schulen für die Grundschülerinnen und Grundschüler zu öffnen», sagte Ernst am Donnerstag. «Im Moment sieht das leider nicht so aus.»

Für ganz Brandenburg wurden am Donnerstag knapp 250 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche registriert - weit über der kritischen Marke von 200.