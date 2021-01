Spezialeinsatzkommando nimmt Drogendealer fest: Haftbefehl

Mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos hat die Polizei in Potsdam einen mutmaßlichen Drogendealer gefasst. Bei einer Durchsuchungsaktion in der südlichen Innenstadt hätten die Beamten am Dienstag mehrere hundert Gramm Marihuana, Amphetamine, eine Cannabis-Aufzuchtanlage sowie mehrere Schreckschusspistolen und Langwaffen sichergestellt, berichtete die Polizeidirektion West am Donnerstag. Der Verdächtige sei einem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft angeordnet habe.

© dpa

© Meier & Mannack GbR FFP2 Masken sicher und zuverlässig kaufen 1.st FUM Smart Solutions - Ihr zuverlässiger Online-Fachhandel für zertifizierte Schutz- und Sicherheitsprodukte aus Berlin. Täglich vertrauen Kunden, darunter Ärzte und Krankenhäuser, auf unsere Qualität. Jetzt FFP2 Masken sicher und schnell online bestellen! mehr