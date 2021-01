Angriff auf Schul-Cloud: HPI aktiviert Abwehrkapazitäten

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat nach dem Cyber-Angriff auf die Schulplattform des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) von einer kriminellen Handlung gesprochen. «Also ehrlicherweise: Vor Hackerangriffen aus dem Ausland ist überhaupt niemand geschützt», sagte sie am Dienstagmorgen im rbb-Inforadio. «Das kann passieren. Da wird mit Hochdruck dran gearbeitet, um das zu beseitigen.»

Am Montag war es wegen eines sogenannten DDoS-Angriffs bundesweit zu kurzzeitigen Ausfällen gekommen, wie eine Sprecherin des Instituts bestätigte. Bei solchen Angriffen (Distributed Denial of Service Attack, wörtlich: verteilter Dienstverweigerungsangriff) wird eine Site von vielen Computern gleichzeitig mit Datenpaketen überschüttet und damit blockiert. Im Unterschied zu einem Hackerangriff geht es den Angreifern nicht darum, Daten abzugreifen oder in ein System einzubrechen, sondern den Server in die Knie zu zwingen. Die Probleme habe man am Montagabend in den Griff bekommen, hieß es.