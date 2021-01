Freiburg möglicher Viertelfinal-Gegner für Turbine Potsdam

Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam würde im Falle des Erreichens des DFB-Pokal-Viertelfinales ein Auswärtsspiel bestreiten müssen. Am Sonntag loste Ex-Skispringer Sven Hannawald im Rahmen der ARD Sportschau den Potsdamerinnen den Ligakontrahenten SC Freiburg als Gegner zu. Die Partie würde am Wochenende 20./21. März 2021 stattfinden. Zuvor muss Turbine Potsdam aber noch die Achtelfinal-Nachholpartie bestreiten. Am 28. Februar empfängt das Team von Trainer Sofian Chahed im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion (13 Uhr) den momentanen Bundesliga-Vorletzten SC Sand.

© dpa

