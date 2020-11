Schweinepest: Landkreis Oder-Spree erweitert Sperrzonen

Zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) erweitert der Landkreis Oder-Spree die Restriktionszonen. Das wurde am Dienstagabend mitgeteilt. Damit sei ab diesem Mittwoch der überwiegende Teil des Landkreises Oder-Spree von Maßnahmen zur Eingrenzung der Tierseuche betroffen.

Außerdem wird das benachbarte gefährdete Gebiet mit nicht ganz so scharfen Regeln erweitert ebenso wie die seuchenfreie Pufferzone, in der die Hausschweine abgesondert werden müssen. Die Pufferzone reicht nun im Südwesten des Landkreises bis an die Kreisgrenze und endet an der nördlichen Kreisgrenze vor der Stadt Fürstenwalde/Spree.