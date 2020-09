Brandenburg tötet alle Wildschweine in einer «weißen Zone»

In Brandenburg sollen alle Wildschweine in der Nähe jener «Kernzone» getötet werden, in der die ersten mit Afrikanischer Schweinepest (ASP) infizierten Wildschweine gefunden worden. Dies teilte der brandenburgische Agrarminister Axel Vogel (Grüne) am Freitag nach dem Treffen der Länder-Agrarminister in Weiskirchen (Saarland) mit. Der Krisenstab zur Bekämpfung der Tierseuche habe am Freitag einen entsprechenden Beschluss gefasst.

© dpa

Eine Kommission von EU-Veterinären habe empfohlen, eine «weiße Zone» in einem Umkreis von fünf Kilometern um die bereits bestehende Kernzone herum auszuweisen. In dieser weißen Zone, die durch feste «wildschweindichte» Zäune umgrenzt werde, seien alle Wildschweine zu töten. «Heute hat der Krisenstab beschlossen, dieser Empfehlung zu folgen», sagte Vogel. Wenn man in Brandenburg über Zäune rede, dann gehe es nicht vordringlich über einen Zaun nach Polen, sondern es gehe um eine Eingrenzung des Gebietes, in dem sich infizierte Wildschweine befinden könnten.

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr