Agrarminister sichert Bauern in Pest-Krise Entschädigung zu

Bauern, die wegen der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest ihre Felder nicht bestellen können, sollen auf den Schäden nicht sitzen bleiben. Das hat Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel (Grüne) bekräftigt. «Für alle Einschränkungen, die durch die Landkreise verhängt wurden, sind Entschädigungsansprüche gegeben», sagte Vogel am Freitag im RBB-Inforadio. «Wenn die Landwirte Schäden beziffern, dann werden sie auch erstattet werden.»

