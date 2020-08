Deutlich weniger Angriffe auf Flüchtlinge und Unterkünfte

Die Angriffe auf Flüchtlinge und deren Unterkünfte in Brandenburg sind im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zurückgegangen.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres registrierte die Polizei 84 Straftaten. Im ersten Halbjahr 2019 waren es noch 188 Delikte. Dies geht aus Antworten des Innenministeriums in Potsdam auf Anfragen der Linke-Landtagsabgeordneten Andrea Johlige hervor. Im gesamten Vorjahr hatte es 268 Angriffe gegeben.

Auch die Zahl der Körperverletzungen ging leicht zurück. Meldete die Polizei im ersten Halbjahr 2019 noch 24 Fälle, so waren es im Vergleichszeitraum dieses Jahres 18. Die Propagandadelikte nahmen von 114 auf 30 ab.

