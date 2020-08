Studie: Brandenburg schneidet bei Bildung weiter schlecht ab

Brandenburg hat sich im Bereich Bildung einer neuen Studie zufolge im bundesweiten Ländervergleich um einen Platz nach vorne geschoben, liegt aber trotzdem nur auf Platz 14. Das Bundesland lässt nur Bremen und Sachsen-Anhalt hinter sich, wie aus dem am Freitag veröffentlichten «Bildungsmonitor 2020» der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hervorgeht. Am besten schneiden Sachsen, Bayern und Thüringen ab.

Die wirtschaftsnahe Initiative bemängelt in Brandenburg den weiterhin großen Aufholbedarf beim Zugang zu schnellem Internet für den Fernunterricht in ländlichen Regionen. Ein Manko sei außerdem, dass das Bundesland beim Anteil der Hochschulabsolventen in Ingenieurwissenschaften sowie Mathematik und Naturwissenschaften unterdurchschnittlich abschneide. Dies liege aber auch daran, dass das benachbarte Berlin in diesem Bereich besonders gut sei.