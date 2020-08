Freie Wähler fordern Abschaffung von Erschließungsbeiträgen

Die Freien Wähler fordern die Abschaffung von Erschließungsbeiträgen für Sandstraßen, die bereits zu DDR-Zeiten genutzt wurden. Einen entsprechenden Gesetzesantrag habe seine Fraktion für die Landtagssitzungen Ende August eingereicht, sagte Fraktionschef Péter Vida am Dienstag in Potsdam. Danach sollen die Anlieger für den Ausbau von Sandpisten, die bereits vor dem 3. Oktober 1990 bestanden, keine Beiträge mehr zahlen müssen.

Das Infrastrukturministerium hatte vor kurzem ein Gutachten vorgelegt, in dem die erwarteten Kosten für insgesamt 4000 Kilometer Sandpisten in Brandenburg auf 4 Milliarden beziffert wurden. Dies würde bei einem Ausbau in den kommenden 20 Jahren Kosten von 200 Millionen Euro pro Jahr verursachen. Dagegen erklärte Vida, es gehe nicht darum, jeden Feldweg auszubauen, sondern nur um unbefestigte Wege mit Anwohnern. Daher rechnen die Freien Wähler auf Grundlage der Bautätigkeit in den vergangenen Jahren in den Gemeinden nur mit Kosten in Höhe von 25 Millionen Euro pro Jahr.