Zwei neue Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg hat sich innerhalb von 24 Stunden die Zahl der Corona-Infektionen um zwei neue Fälle erhöht. Damit liegt die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle bei 3498, wie das Gesundheitsministerium am Freitag (Stand 8.00 Uhr) mitteilte. Von Mittwoch auf Donnerstag waren sechs neue Fälle hinzugekommen. Die beiden neuen Fälle wurden in den Landkreisen Havelland und Barnim erfasst.

3260 Menschen gelten als genesen, das sind zehn mehr als am Vortag. Damit gibt es rund 70 Erkrankte. Fünf Patienten müssen in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Zahl der Corona-Toten beträgt nach wie vor 173.

