Elf neue Corona-Fälle in Brandenburg: weitererer Anstieg

Die Zahl der bestätigten neuen Fälle von Corona-Infektionen in Brandenburg ist weiter leicht gestiegen. Innerhalb eines Tages wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag (Stand 8.00 Uhr) elf neue Infektionen gemeldet. Von Dienstag zu Mittwoch waren es acht nachgewiesene neue Infektionen. An den beiden Vortagen war die Zahl der Covid-19-Fälle mit 3451 stabil geblieben, nun sind 3470 bestätigte Infektionen seit Anfang März registriert.

Aktuell werden 18 Menschen im Krankenhaus behandelt, davon drei intensivmedizinisch beatmet. Am Vortag wurden zwölf Menschen stationär betreut. 3180 Menschen gelten als genesen, zehn mehr im Vergleich zum Vortag. Seit März starben in Brandenburg 172 Patienten im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2. Seit dem Vortag kam im Landkreis Teltow-Fäming ein Sterbefall hinzu.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

