Dehoga-Chef: «Familienfeiern werden nun nachgeholt»

Hotels und Gaststätten in Brandenburg können wegen der jüngsten Lockerungen in der Corona-Krise nun wieder durchstarten - auch mit Feiern und anderen Veranstaltungen. «Die Familienfeiern werden nun nachgeholt», sagt der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Brandenburg, Olaf Lücke. «Ich kann nur jedem empfehlen, jetzt frühzeitig zu buchen», betont er. Sonst könnten in vielen Gaststätten die Terminkalender so voll sein, dass kurzfristige Anfragen nicht bedient würden. Als Erleichterung sieht er auch die ab Montag geltende Aufhebung der Sperrstunde in Gaststätten und Kneipen.

