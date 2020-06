Schwimmbäder und Thermen öffnen wieder

Nach den Freibädern können ab Samstag Brandenburgs Thermen und Schwimmbäder wieder öffnen. Betreiber rechnen aber nicht mit einem großen Ansturm. «Im Juni machen die meisten Thermen ohnehin nicht viel Umsatz», sagte der Geschäftsführer der «Saarow Therme» in Bad Saarow, Axel Walter. Er rechne nicht damit, dass das reduzierte Besucherkontingent ausgeschöpft werde.

In der «Saarow Therme» wurde demnach die Anzahl der Schränke reduziert, so könnten die Abstandsregeln besser eingehalten werden. Saunen mit Temperaturen unter 80 Grad Celsius müssen gemäß der aktuellen Landesverordnung zwar weiter geschlossen bleiben, doch viele Betreiber würden stärker aufheizen. Aufgüsse seien aber nicht gestattet. Dampf- und Feuchtsaunen bleiben noch dicht.

Die tropische Urlaubswelt Tropical Island in Krausnick (Dahme-Spreewald) will nach Angaben der Betreiber erst am Montag wieder öffnen. Zuvor gebe es intern Testtage mit den Mitarbeitern.