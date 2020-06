Ministerin fordert zu mehr Nachdenken über Organspende auf

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat zum «Tag der Organspende» am 6. Juni dazu aufgerufen, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. «Jede und jeder kann für sich oder nahe Angehörige auf ein Spender-Herz oder eine Niere angewiesen sein. Deswegen bitte ich darum: Denken Sie darüber nach, ob Sie im Fall der Fälle spenden würden», erklärte die Ministerin am Donnerstag. Es gehe darum, Leben zu retten.

Die positive Einstellung zum Thema Organ- und Gewebespende in Deutschland sei mit 84 Prozent sehr hoch, trotzdem besitze nur rund ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger einen Organspendeausweis, sagte Nonnemacher. Ängste müssten genommen und Menschen aufgeklärt werden - zum Beispiel über die falsche Behauptung, dass ein potentieller Organspender im Notfall schlechter versorgt würde.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

