Kreis Elbe-Elster günstigster Wohnort für Rentner bundesweit

Nirgendwo in Deutschland ist das Leben für Rentner laut einer Untersuchung so günstig wie im Südbrandenburger Landkreis Elbe-Elster. Der teuerste Altersruhesitz ist München, wie eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos im Auftrag einer Initiative der Deutschen Versicherer ergab. Bundesweit variiert die Kaufkraft für Rentner regional stark.

In Brandenburg sind die Lebenshaltungskosten der Studie zufolge vielerorts sehr günstig. So sei neben dem Kreis Elbe-Elster beispielsweise auch im Spree-Neiße-Kreis und in der Prignitz das Preisniveau um mehr als zehn Prozent niedriger als im Bundesdurchschnitt.