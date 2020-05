Lufthansa: Tegel-Umzug wird zusätzliche Belastung

Berlin, Brandenburg und der Bund hatten in den Plan eingewilligt, Tegel wegen des Passagierrückgangs in der Corona-Krise zum 15. Juni vorübergehend zu schließen und den Verkehr in Schönefeld zu konzentrieren. Nach der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER soll der Flughafen ohnehin vom Netz gehen.