Mann tötet mutmaßlich Ehefrau in Cottbus: Haftbefehl

Gegen einen 32-Jährigen, der verdächtigt wird, in Cottbus seine Ehefrau getötet zu haben, ist Haftbefehl erlassen worden. Das teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Cottbus, Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon, am Dienstag mit. Das Amtsgericht habe den Haftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch am Montag erlassen.

Nach einem Bericht der «Lausitzer Rundschau» (Dienstag) soll der Mann mit afghanischer Herkunft seine 28 Jahre alte Ehefrau aus dem Fenster gestoßen haben. Oberstaatsanwalt Bantleon bestätigte dies. Danach soll der 32-Jährige weiter massive Gewalt gegen die Frau angewendet haben. Weitere Einzelheiten zum Tathergang und den Hintergründen gab es noch nicht. Der Mann wurde am Sonntagabend im Stadtteil Schmellwitz vorläufig festgenommen. Die 28-Jährige erlag ihren Verletzungen noch am Tatort. Ihre drei Kinder nahm das Jugendamt in Obhut.

