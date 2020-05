Noch kein Beleg für mehr Suchtkranke wegen Corona: Risiko

Für einen Anstieg der Suchterkrankungen aufgrund der Corona-Krise gibt es aus der Sicht der Brandenburger Landesstelle für Suchtfragen bisher zu wenige Belege. «Es ist aber bekannt, dass gerade Menschen, die Alkohol als Mittel nutzen um schwierige Situationen zu betäuben, besonders gefährdet sind, eine Suchterkrankung zu entwickeln», sagte die Geschäftsführerin der Landesstelle, Andrea Hardeling, auf Anfrage. Für Menschen, die mit Unterstützung von Selbsthilfegruppen seit langem abstinent leben, bringe die Zeit besondere Herausforderungen. Denn es fehle die gewohnte Unterstützung.

Untersuchungen zeigen nach Angaben der Landesstelle, dass etwa 20 Prozent der Männer und mehr als 9 Prozent der Frauen in Brandenburg einen gesundheitlich schädlichen Konsum von Alkohol betreiben. Hilfe gebe es für Betroffene und Angehörige von suchtkranken Menschen in Suchtberatungsstellen. In jeder Region des Landes gebe es Beratungsstellen, sagte Hardeling. Sie seien auch weiterhin telefonisch erreichbar. Einige bieten auch Online- oder Videoberatung an. Über www.selbsthilfealkohol.de könnte im Zweifel auch getestet werden, ob ein riskantes Trinkverhalten vorhanden sei.