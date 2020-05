3137 neue Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg gibt es 3137 bestätigte neue Corona-Infizierte - 31 mehr binnen 24 Stunden. 2510 Patienten gelten als genesen, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit (Stand: 08.00 Uhr). Das seien 30 mehr als am Vortag. 158 Tote wurden registriert, 2 mehr als am Vortag.

Corona-Schwerpunkte in Brandenburg sind weiter die Stadt Potsdam und der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 624 beziehungsweise 491 Fällen. Für den Landkreis Prignitz liegt die landesweit geringste Zahl der Infektionen weiter bei 24. In Frankfurt (Oder) sind es weiter 29 Fälle.

